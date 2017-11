Escola Senai da Costrução recebe evento de implementação de nova metedologia

A Escola Senai da Construção recebe, na próxima quarta-feira (29/11), a partir das 18 horas, o 1º Workshop de Implementação do BIM (Building Information Modeling), que, na tradução livre, significa “Modelagem da Informação da Construção” ou “Modelo da Informação da Construção” e é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de uma obra.

O evento é realizado pelo Sinduscon/MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul) em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e Senai, tendo como objetivo democratizar o conhecimento sobre BIM e dar subsídio à implementação da metodologia nas empresas do segmento da construção civil.

O BIM reúne políticas, processos e tecnologias que, combinadas, geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma edificação, sendo progressivo e possibilitando a modelagem, o armazenamento, a troca, a consolidação e o fácil acesso aos vários grupos de informações sobre uma obra.

Durante o workshop serão apresentados aos empresários do segmento o potencial transformador dessa metodologia para a criação de um grupo de trabalho, visando estruturar um plano regional de implementação do BIM, de forma sistêmica e progressiva.

Dentre os temas que serão aqui abordados, destacam-se: a coletânea de implementação do BIM para construtoras e incorporadoras, com conteúdo prático para adesão a esta inovação; o papel dos desenvolvedores de softwares BIM; e a apresentação de experiências bem-sucedidas de empresas do segmento da construção civil.