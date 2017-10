Escolas da Reme participam de eleição do Parlamento Jovem

Alunos do 8º e 9º anos, de oito escolas da Reme (Rede Municipal de Educação) inscritas no projeto Parlamento Jovem Sul-Mato-Grossense participam nesta quarta-feira (18) da eleição que irá escolher os 24 deputados estudantes, além dos 24 suplentes que terão um mandato de dois anos. No total, 1.473 alunos da Reme irão computar seus votos nas urnas cedidas pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) às escolas participantes.

Esta é a primeira vez que as escolas municipais participam do processo, já que nas cinco edições passadas o projeto era voltado apenas aos estudantes do Ensino Médio. A animação foi tanta que só a escola Etalívio Pereira Martins contabilizou sete candidatos. Para a assistente de coordenação, Sueli Carneiro Mascarenhas, o interesse surgiu pelo ineditismo do projeto na Reme. Até um debate entre os candidatos foi realizado para ajudar os “eleitores” na escolha de seu candidato.

Destinado às escolas da rede pública e particular, o Parlamento Jovem está em sua sexta edição e é constituído por deputados mirins, agora eleitos entre estudantes do 8° e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio.

O projeto é desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação e o Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul. O objetivo é formar e promover a consciência política e a liderança entre jovens e adolescentes.

Para se inscreverem os alunos apresentaram propostas eleitorais, constando os objetivos, ideias e razão pela qual pretendem exercer o mandato. Os eleitos serão orientados, cada um, por um deputado, sobre como elaborar e até apresentar um projeto aos colegas na Assembleia.

Nesta primeira edição também voltada aos alunos do Ensino Fundamental, participam as escolas municipais Professor Arlindo Lima, Professora Danda Nunes, Governador Harry Amorim Costa, Frederico Soares, Etalívio Pereira Martins, Hercules Maymone, Professor Vanderlei Rosa de Oliveira e Elpídio Reis.

Consciência política

Para os alunos, participar do projeto, seja como candidato ou eleitor, representa o primeiro passo para compreender como ocorre o processo eleitoral e desenvolver a consciência política.

O aluno Gabriel Martins Tancrede, do 8º ano, que está concorrendo pela escola Danda Nunes, comentou que seu projeto de campanha é voltado para a valorização cultural. Ele apresentou aos colegas o projeto “Calendário Cultural”, que visa proporcionar um conhecimento extraclasse, onde os estudantes se deslocam da escola até um local de referência cultural da cidade para conhecer a história deste ponto turístico. “Eu queria muito que esse projeto se espalhasse pelo país. Gostaria que o Brasil tivesse um futuro melhor”, ressaltou.

Candidato pela escola “Professor Arlindo Lima”, o aluno do 9º ano, Gustavo Henrique Stahlke Augusto, conta que procura participar de atividades em benefício da comunidade, por isso sempre busca ser atuante na igreja que frequenta. “Quis me candidatar de imediato porque gosto de ajudar as pessoas e tenho vontade, no futuro, de disputar um cargo eletivo, como vereador. Quero ajudar no desenvolvimento da educação”, revelou.

Demonstrando uma habilidade política nata, Gustavo conta que seu primeiro projeto como deputado mirim foi elaborado em parceria com os colegas e caso seja eleito, irá levar ao legislativo a ideia de incrementar e incentivar o uso de tecnologias nas salas de aula. “Também acho importante os professores terem cursos para saber aproveitar ao máximo as novas tecnologias porque hoje até as crianças do pré brincam com tablet e celular”, disse.

Para Gustavo, discutir política desde cedo é fundamental para fazer escolhas conscientes no futuro. “Meus pais me apoiam nesse tipo de iniciativa e acredito que é importante debater sobre essas questões desde cedo na escola”, comentou.

Mesmo quem não é candidato também acredita que o envolvimento com os interesses coletivos antes da vida adulta contribui com uma conscientização política.

A aluna Júlia de Souza, de 13 anos, do 9º ano da escola Danda Nunes gostou de utilizar a urna pela primeira vez. “Penso que iremos votar numa pessoa que irá trazer o bem para a escola. A sensação é boa e acho que estou fazendo algo bom e a escola pode ficar melhor”, pontuou.

A experiência em participar de uma campanha também foi marcante para a estudante Letícia Soares Gobbo, que foi convidada para ser mesária. “Fiz um treinamento para operar a urna eletrônica. Achei legal porque é um direito de todos. É bom para ter uma ideia de como vai ser futuramente nas eleições oficiais. Acredito que o parlamento pode trazer melhorias. Os candidatos se empenharam na campanha”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, esteve em algumas escolas para conferir o andamento do pleito e ficou satisfeita com a participação dos alunos. “É um projeto que estimula a cidadania e promove o debate sobre política e democracia. Este incentivo mostra aos alunos que a participação nas questões de interesse da comunidade desde cedo desperta o espírito de liderança”, destacou a secretária.

A recepção e capacitação dos eleitos será na Assembleia Legislativa entre os dias 16 a 20 de dezembro. A posse acontece dia 22 de fevereiro com a participação de todas as instituições organizadoras. O mandato dos eleitos terá a duração até 2019.