As escolas deverão enviar dados da educação básica para o Censo Escolar de 2017 a partir do dia 31 de maio. A coleta será feita pela internet, pelo sistema Educacenso. O prazo para que os dados sejam enviados vai até o dia 31 de julho. O calendário do Censo Escolar da Educação Básica de 2017 foi publicado hoje (27) no Diário Oficial da União.

Caberá aos diretores, responsáveis pela escola ou pelo sistema educacional informatizado o envio dos dados. Mais informações podem ser obtidas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Inep enviará os dados preliminares ao Ministério da Educação (MEC), para publicação no Diário Oficial da União, em 17 de agosto. A partir dessa data, as informações ficarão disponíveis para conferência dos gestores municipais e estaduais.

Após essa fase, em 14 de dezembro, o Inep encaminhará os dados resultantes das correções e verificações do Censo Escolar da Educação Básica/2017 ao Ministério da Educação para publicação final no Diário Oficial da União. A divulgação dos resultados definitivos e dos microdados foi marcada para 31 de janeiro de 2018.

O censo escolar é feito anualmente. Contabilizar o número das matrículas é fundamental para o repasse de recursos e a execução de programas e políticas públicas na área da educação, como a distribuição de livros, o transporte escolar, a instalação de bibliotecas e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).