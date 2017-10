Escolas estaduais comemoram os 40 anos de Mato Grosso do Sul

No mês em que Mato Grosso do Sul completa 40 anos, as escolas da Rede Estadual de Ensino têm realizado diferentes ações em comemoração à data, com objetivo de enaltecer a identidade e as memórias dos povos que compõem a sociedade sul-mato-grossense. “Temos visto um trabalho mais lindo do que o outro, demonstrando a criatividade de nossas equipes e o quanto nossas escolas se dedicaram para que tudo saísse perfeito. Estou muito orgulhosa!”, destacou a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

O projeto “MS 40 Anos: Construção das narrativas sobre as memórias e identidades culturais” começou bem antes de 11 de outubro, data da criação do Estado a partir da divisão de Mato Grosso. Durante formação continuada, no mês de junho, a equipe docente elaborou um roteiro do que seria trabalhado, adequando à realidade das escolas e envolvendo todos os estudantes e a comunidade escolar. “Como culminância, realizamos uma semana cultural com diversas atividades, incluindo show do cantor Renato Teixeira”, contou a diretora do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, de Dourados, Rosineide Terezinha Betoni.

A culminância dos trabalhos foi realizada entre 2 e 7 de outubro, mas ainda há escolas que concluirão as atividades ao longo do quarto bimestre, com apresentação de atividades artísticas, como feiras, mostras, exposições, gincanas e festivais. Acompanhe as atividades da Rede Estadual de Ensino em comemoração aos 40 anos de MS acessando a página da SED no Facebook.