Escolas estaduais participam da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia

Professores e alunos da EE Nicolau Fragelli participam da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que acontece de 25 a 27 de outubro, em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O projeto apresenta o tema de 2017, “A matemática está em tudo”, para crianças do quarto ano do ensino fundamental. Ao todo, 28 alunos participaram das pesquisas que resultaram em um livro que contém as informações colhidas por eles.

“A matemática não está só dentro da sala de aula. Infelizmente, muitas vezes, os nossos alunos acham que em matemática se trabalha só matemática, em português, só português, mas nós trabalhamos a interdisciplinaridade. Então, nós mostramos que é possível encontrar matemática em ciências, em história, nas demais disciplinas e no dia a dia. Quando você sai, tudo em volta é matemática, desde o endereço da casa até quando você vai ao mercado”, afirma Maria Dezirre Cruz, professora responsável pelo projeto.

As crianças visitaram um supermercado para vivenciarem o que estavam aprendendo na teoria. Lá puderam verificar a variação de valores e a organização geométrica das frutas e legumes. Uma das principais atividades focou o estudo do cupom fiscal, em que foi trabalhado o valor do produto e dos impostos.

“É muito gratificante ver os alunos aqui. Eu acompanhei de perto desde o planejamento do projeto até a execução. Essa feira está sendo uma grande oportunidade de mostrar para a sociedade que a tecnologia unida à matemática dá grandes resultados com as crianças”, explica Divino Andrade Nabhan, que acompanha os trabalhos nas escolas de Campo Grande.

Outras escolas também apresentam as suas pesquisas e estudos na área da matemática. O evento conta com espaço para escolas do interior e da Capital. “Nós da Coordenadoria estamos organizando o stand das escolas estaduais para que os alunos possam apresentar os produtos finais das pesquisas realizadas durante o ano”, ressalta a gestora pedagógica da Coordenadoria Regional de Educação, Maria de Fátima Pinto.

A Semana é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e conta com o apoio de instituições que fazem projetos voltados para a pesquisa, como universidades, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento.