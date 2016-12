As chamas destruíram parte da estrutura do estabelecimento

Incêndio atingiu um escritório da Empresa Cooperalfa- Cooperativa Agroindustrial no final da tarde desta terça-feira (27), em Sidrolândia, 71 quilômetros de Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o fogo que destruiu parte do estabelecimento.

Segundo o site Sidrolândia News, parte da estrutura do escritório foi destruída pelas chamas. Até o momento não se sabe as causas do incêndio e as circunstâncias serão apuradas.