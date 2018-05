Escritório do Reviva Centro é aberto na sede da Associação Comercial

O escritório do Reviva Centro foi aberto na manhã desta segunda-feira (21), durante a apresentação do cronograma e detalhes da execução das primeiras quadras da obra de requalificação da 14 de Julho.

O escritório que funcionará em horário comercial, será um dos canais de comunicação entre comerciantes e população em geral, com a coordenação do Reviva Campo Grande.

Na ocasião foi apresentada toda a equipe que fará a vistoria cautelar dos imóveis e também o portfólio de produtos que serão ofertados pelo Sebrae aos comerciantes da rua 14 de Julho.

A obra se divide, pelas suas características de acabamento e localização, em três setores, observando que não serão três etapas entregues isoladamente. Confira:

S1 – Avenida Fernando Corrêa da Costa x avenida Afonso Pena: Neste setor haverá estacionamento e o pavimento será revestido em CBUQ. A alimentação elétrica em média tensão – Energisa – será através da rua Barão do Rio Branco. A extravasão de águas pluviais e esgoto será feita pela avenida Fernando Corrêa da Costa.

S2 – Avenida Afonso Pena (canal) e a rua Maracajú (talveque): Não haverá estacionamento e a pista de rolamento será executada em piso intertravado. Neste ponto haverão duas extravasões.

S3 – Rua Maracaju e a avenida Mato Grosso: O estacionamento retorna, alternando-se com as baias de carga e descarga. O pavimento é revestido com CBUQ.