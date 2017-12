Esmagis disponibiliza curso EaD sobre escuta especializada

A Escola Superior da Magistratura (ESMAGIS) inicia uma nova fase. A partir de 2018 alguns cursos serão também oferecidos à distância e a primeira oportunidade de aprendizagem no formato EaD será o curso de escuta especializada, cujas matrículas estarão abertas até o dia 3 de março.



O curso de escuta especializada é resultado de um convênio estabelecido entre a ESMAGIS e a Coordenadoria da Infância e Juventude de MS (CIJ), que possibilitará disseminar a técnica para oitiva de crianças e adolescentes, por capacitar operadores do sistema de justiça, conforme Recomendação nº 33 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei nº 13.431/2017.



Na prática, a ESMAGIS viabilizará o curso que vai preparar os profissionais para atuar como entrevistadores. Para auxiliar os participantes do curso, tutores especializados estão com todo o material preparado e atenderão online quando houver dúvidas.



O curso é direcionado a qualquer pessoa que queira ser capacitada para utilizar a técnica da escuta especializada, em especial as que trabalham na rede de proteção da infância e da adolescência.



Os interessados investirão R$ 697,00 se o pagamento for à vista ou podem parcelar o valor do curso, se optarem pelo PAGSEGURO. Ficou interessado em fazer parte desse seleto grupo de profissionais que fazem a escuta especializada? Matricule-se pelo site da Esmagis (www.esmagis.com.br) e seja bem-vindo a um novo mercado profissional.



Saiba mais – Necessário lembrar que o atendimento protetivo é composto pela escuta especializada e depoimento especial, diferentes um do outro.



A escuta especializada é feita pela rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, e o depoimento especial é realizado pelos órgãos investigativos de segurança pública e pelo sistema de Justiça.



A escuta tem a finalidade de acompanhar a vítima em suas demandas, enquanto o depoimento busca a apuração da materialidade e autoria dos fatos criminosos no âmbito de um processo investigatório e de responsabilização judicial do suposto autor da violência.



O curso da Esmagis pretende oferecer ferramentas práticas que permitam a padronização de procedimentos, a abrangência e a sequência do atendimento na rede de proteção, o registro e o seguimento na rede, evitando a ampliação do sofrimento, bem como o conflito de versões que a repetição exaustiva dos fatos vivenciados pode gerar.