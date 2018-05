Espaço Multiuso é inaugurado no Lar do Idoso

O Lar do Idoso ganhou na manhã desta sexta-feira (18), seu novo Espaço Multiuso para o desenvolvimento de diversas atividades aos idosos que não tem onde ficar durante o dia.

O local funcionará como “creche” para adultos. Serão disponibilizadas 70 vagas a partir da próxima semana. As famílias vão deixar o idoso pela manhã, e ao fim tarde o buscará para dormir em casa.

O investimento de partiu do Fundo Municipal do Idoso, e foram gastos R$ 89 mil na instalação de forro, janela blindex, piso, datashow entre outros benefícios para adequar o espaço e receber os idosos para as atividades.

Para mais informações ou doações ligue no 3354-1878, setor de assistência social.