No início da tarde desta quinta-feira (1º), policiais militares, civis e bombeiros, conseguiram impedir que uma mulher de 29 anos tirasse a própria vida se jogando do viaduto que fica na avenida Afonso Pena com a rua Ceará, próximo ao Shopping Campo Grande.

A polícia de trânsito passava pelo local, no momento que a mulher pretendia se jogar, logo em seguida, policiais civis pararam para ajudar no diálogo para convence-la a não cometer suicídio. Duas viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para dar suporte. Depois de alguns minutos de conversa os policiais acabaram convencendo a mulher de que aquela não era a melhor alternativa.

De acordo com o sargento dos bombeiros Edilson Vareiro, o que fez com que a mulher tomasse a decisão de pular do pontilhão, foi que “ela era judiada pela família, uma irmã e o cunhado batem nela diariamente, mandando-a embora”.

O sargento ainda relatou que a mãe dela mora em Alto Araguaia, no estado de Mato Grosso. A vítima, depois de ser resgatada, foi encaminhada para a unidade básica de Saúde (UPA) da Vila Almeida.