Especialistas ensinam como potencializar a gestão de pessoas em workshop do IEL

Os especialistas Renê Ruggeri, professor de MBA do Ipog (Instituto de Pós-graduação e Graduação), e Jandy de Paulo, psicóloga e mestra quântica, abordaram, durante o 1° Workshop Quantum Assessment, realizado pelo IEL nesta quinta-feira (09/11), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), as características comportamentais, pontos fortes, estilo de liderança e aspectos de risco para potencializar a gestão de pessoas.

Enquanto o professor Renê Ruggeri falou sobre “Liderança e gestão de equipes com foco em metas e resultados”, a psicóloga e mestra quântica Jandy de Paulo apresentou a metodologia Quantum, uma ferramenta gerencial de assessment comportamental, e realizou análise de perfil. O superintendente do IEL, José Fernando Amaral, destacou que a metodologia Quantum já está sendo utilizada pela instituição.

“O IEL utiliza essa ferramenta no processo de recrutamento e seleção e ela se mostrou tão eficiente que permitiu que alçássemos voos mais altos. Por isso, a realização desse primeiro workshop é motivo de muito orgulho para o IEL”, declarou José Fernando Amaral.

De acordo com a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, os participantes do treinamento terão a possibilidade de fazer uma melhor avaliação do seu estilo comportamental. “Por meio da ferramenta quantum a pessoa Identificará seu estilo de comportamento atual, bem como o comportamento esperado em seu espaço atual de trabalho, dentre outros como flexibilidade, energia, suas entregas. Atualmente estamos utilizando esta ferramenta em processo de seleção de pessoal, colocando a pessoa certa no lugar certo”, ressaltou.

Palestrantes

A psicóloga Jandy de Paulo explicou que o método Quantum é uma ferramenta que ajuda muito as empresas a contratarem pessoas certas nos lugares certos, solucionando um gargalo comum nas empresas, que é a gestão de pessoas. O objetivo aqui é proporcionar um autoconhecimento e, por meio dessa aproximação do público com a tecnologia, fazer com que eles consigam enxergar essa iniciativa como uma oportunidade de contribuir com o processo de gestão”, explicou.

Ela ainda acrescentou que a metodologia Quantum pode ser utilizada para processo seletivo, desenvolvimento, coaching, couseling, enfim, para todo processo que envolve pessoas. “A questão comportamental é tão importante quanto a questão técnica e a experiência. Quando você reúne essas três coisas, você consegue ter uma assertividade maior na alocação de pessoas”, completou.

Já o professor Renê Ruggeri trabalhou os conceitos de liderança, equipe, gestão, metas e resultados. “Construímos a essência desses conceitos e trabalhamos a relação entre eles para mostrar que, no final das contas, para conseguirmos liderar e gerir equipes com foco em resultado, precisamos aprender a administrar nossos próprios desejos e pensar em rede, no complexo que é a sociedade ou a empresa. Acho que esse workshop é providencial e essa dobradinha IEL e IPOG é perfeita, porque as duas instituições têm essa preocupação com o desenvolvimento do ser humano”, salientou.

Repercussão

Entre os participantes do evento, a gerente administrativa da Dale Sorvetes, Lilian Lechner, fez questão e dar seu depoimento sobre a experiência que teve com a metodologia Quantum. “Eu já fiz o treinamento e foi ótimo! O perfil foi muito bem acertado na avaliação, muito conciso daquilo que realmente é meu perfil profissional e até pessoal, mostrando que sou muito focada, mas isso faz com que às vezes eu não perceba outras pessoas”, disse.

Segundo ela, depois da experiência, foi possível mudar suas atitudes e melhorar suas ações. “Isso me fez repensar alguns conceitos e me ajudou muito num momento em que eu estou assumindo um novo desafio dentro da empresa. Então agora consigo observar esse detalhe e, além de manter o meu foco, tento motivar a equipe para ter esse mesmo foco”, acrescentou.

Já a empresária Juliana Aranda, da RU Uniformes, elogiou a iniciativa do IEL em realizar o workshop. “É a primeira vez que tenho a oportunidade de conhecer melhor a metodologia e não imagino que teria outra oportunidade como essa. Por isso que quando soube sobre esse workshop, não pensei duas vezes em participar, porque tenho interesse em melhorar o desempenho da minha equipe, desde a contratação, que é onde tenho muita dificuldade”, finalizou.