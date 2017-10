Na tentativa de impedir suicídio, esposa de idoso tentou segurá-lo pela bermuda

O idoso se jogou da janela do 6º andar da Santa Casa da Capital

Um idoso de 74 anos se jogou do sexto andar do prédio da Prontomed da Santa Casa de Campo Grande na noite desta terça-feira (3). Segundo informações, a esposa de Honorato José de Souza ainda tentou segurá-lo pela bermuda quando percebeu que ele iria se jogar.

No quarto com Honorato, a esposo presenciou o momento em que o idoso se jogou da janela. Ele deitou na cama, que ficava próxima a janela, levantou e se jogou. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa afirmou que Honorato não deu sinais que iria se suicidar.

Em estado de choque, a esposa do idoso foi encaminhada para área vermelha do Hospital, onde foi medicada.

Segundo a assessoria da Santa Casa, Honorato fio transferido do Hospital de Rio Verde, onde estava internado há oito dias, para o tratamento de linfomas. Na Santa Casa os médicos pediram mais exames e Honorato aguardava os procedimentos antes de se suicidar.

A assessoria do Hospital ainda destacou que busca alternativas para a prevenção de suicídios. Dois casos foram registrados no último ano.