Esposa de Joesley pede afastamento de programa do SBT após delação

A jornalista Ticiana Villas Boas apresentou as duas primeiras temporadas de um reality show no SBT

A jornalista Ticiana Villas Boas que apresentava o reality Show de Culinária Bake Off Brasil - Mão Na Massa", pediu afastamento do programa nesta terça-feira (23), após a delação do marido Joesley Batista, dono da JBS.

As empresas do marido eram as maiores patrocinadoras do programa.

De acordo com o SBT, a partir de agora a apresentação do reality show de culinária ficará sob a responsabilidade da chef confeiteira Carol Fiorentino, que foi jurada das duas temporadas anteriores.

A jornalista postou nas redes sociais que está passando por momentos difíceis: “Aos meus amigos, fãs e pessoas que acompanham meu trabalho e torcem por mim. Eu e minha familia estamos passando por momentos difíceis. Não estou forte nem preparada ainda para falar do assunto. Vou passar um período fora das redes sociais para nos resguardar. Espero que entendam. Um beijo com carinho. Tici.” Escreveu.

Ticiana, o marido e os filhos estão em Nova York, nos Estados Unidos, após alegarem ameaças de morte e obteram aval da justiça brasileira para sair do país. Sem se pronunciar há quase uma semana, a jornalista vem sofrendo ataques de internautas em comentários nas fotos mais recentes publicadas por ela em sua rede social. Após compartilhar o desabafo, no entanto, a baiana dividiu os comentários dos seguidores, gerando críticas e despertando apoio dos fãs.