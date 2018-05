Esposa de Ruiter pode pagar conta de condenação

A apelação do ex-prefeito será julgada na semana que vem, se negada a família do ex-prefeito é quem deverá pagar a multa definida no final do processo

Mesmo com a morte do ex-prefeito de Corumbá Ruiter Cunha a ação de apelação proposta por ele continuará a ser julgada pela 1ª Câmara Cível do TJMS. O julgamento acontecerá no próximo dia 15 de maio.

O julgamento deveria ter acontecido na ultima terça-feira (8), mas a defesa de Ruiter entrou com o pedido adiamento, pois pretendem fazer uma sustentação oral em defesa do espolio do ex-prefeito. O pedido foi acolhido pelos desembargadores e o julgamento foi adiado para a sessão do dia 15 de maio.

A ação já vale R$ 1 milhão e caso negada, a família de Ruiter é quem deverá pagar a multa definida no fim do processo.

Junto a Ruiter, também são apelantes Daniel Martins Costa e Lamartine de Figueiredo Costa, os três apelam de sentença de 1º Grau que os condenou por improbidade administrativa.