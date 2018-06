Israel Ventura Plácido, 52 anos, foi encontrado morto pela esposa nesta segunda-feira (18), no distrito de Presidente Castelo.

De acordo com informações do site Deodápolis News, Ventura teria dito à esposa que iria cortar uns pés de bananeira, momentos depois, a mulher foi ver o marido e se deparou com ele morto, pendurado em uma árvore nos fundos da residência.

Ele usou um cinco para se enforcar.