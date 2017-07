Esquadrilha da Fumaça se apresenta no próximo dia 30 na Capital

A Esquadrilha da Fumaça se apresentará no próximo dia 30, na Base Aérea de Campo Grande em mais uma edição do “Domingo Aéreo”.

O evento é realizado anualmente com exposição de aviões de caça, aviões cargueiros, helicópteros, carros antigos e motos. Serão oferecidos também diversos serviços como orientações de cuidado com a saúde e higiene bucal, além de várias atividades educativas para as crianças.

Dia 30 cairá no último sábado deste mês, os portões serão abertos as 10h e o evento seguirá até as 17h. A entrada é gratuita, mas quem quiser, pode levar um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições da Capital.