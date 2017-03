A Polícia brasileira identificou o homem que teve o corpo esquartejado na madrugada desta quarta-feira (22), próximo ao Aeroporto Internacional de Ponta Porã. A vítima se chama Américo Ramirez Chavez, de 37 anos, e é advogado na região de fronteira. Segundo a Polícia Civil a vítima pode ter ligações do assassinato de Ronny Chimenez Pavão, irmão do narcotraficante Jarvis Chimenez Pavão, que ocorreu na semana passada.

O empresário, irmão do traficante o foi morto no dia 14 de março, com 11 tiros na saída de uma academia no centro do município brasileiro. Até o momento a Polícia Civil segue investigando o caso.

De acordo com o site ABC Color, pistoleiros conseguiram localizar Américo em sua residência, onde foi tirado do local a força. A família do advogado acionou a Polícia para relatar o caso.

A vítima foi encontrada por populares com o corpo esquartejado próximo a pista de pouso do aeroporto. Os braços, pernas e cabeça do advogado foram encontrados dentro de sacos plásticos, deixados próximo ao local.

Segundo a Polícia, Américo tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. A Polícia Civil brasileira está à frente do caso.