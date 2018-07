“Esquina perigosa” na antiga rodoviária recebe semáforo

Nesta sexta-feira (13), técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), trabalham na instalação de semáforos no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco e Dom Aquino, em frente da antiga estação rodoviária.

De acordo com os técnicos, o trânsito no cruzamento aumentou porque muitos motoristas que sobem pela avenida Afonso Pena têm usado essa via como opção de acesso à Via Morena ou a avenida Duque Caxias (passando antes pela Dom Aquino).

Já foram acionados equipamentos nos cruzamentos da rua Artur Jorge com rua das Garças; Fábio Zahran/Spipe Calarge; Thyrson de Almeida com Campestre (Aero Rancho); Heráclito Figueiredo/Pintassilgo (bairro Morada Verde).

Estão programados ainda semáforos para avenida Guaicurus esquina com a rua Waldemar Writh e no cruzamento da avenida Nasri Siufi com a rua Cassiano de Araújo Brito, via de acesso à região do Portal Caiobá, que concentra vários conjuntos habitacionais.

A Nasri Siufi (prolongamento da avenida Lúdio Coelho), além de absorver o trânsito (em mão dupla) de quem acessa bairros como Coophavila 2 e Tarumã, é muito utilizada por motoristas para chegar à BR-060 e seguir viagem para municípios da região sudoeste do Estado.