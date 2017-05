Estação Luz fecha a semana de shows do Sesc Morada dos Baís

A primeira semana musical de maio no Sesc Morada dos Baís levou novidades ao público, com apresentações que começaram na quarta-feira, 03, com o Choro Opus Trio.

Hoje (5), a Cover Up faz o show Grunge Night. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

Já amanhã (6), Chicão Castro e Gustavo Vargas, fecham a semana musical comemorando oito anos de parceria em show "Estação Luz".

“Fazemos esse show vestidos de branco, descalços, dialogando sempre com o público. Relembramos músicas destes anos de parceria e queremos levar a luz que vibra na gente ao público”, diz Gustavo.

Chicão, que já se apresentou outras vezes no espaço, comemora: “Eu estou muito feliz, é lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 a apresentação começa às 20 horas.

Maiores informações pelo telefone (67) 3311-4300.