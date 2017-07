Estado clínico de motociclista é considerado grave

O motociclista, que sofreu um grave acidente na manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Fernando Correa da Costa com a Treze de Maio - centro da Capital, está em estado grave na Santa Casa. O rapaz que aparenta ter de 20 a 25 anos não portava documentos o que dificulta sua identificação.

De acordo com a assessoria do hospital, o homem está sedado e se encontra na ala vermelha. Ele teve escoriações no tórax, fratura exposta no tornozelo direito, lesão na mandíbula e fratura no braço direito. Ainda de acordo com a assessoria, o rapaz está sedado e entubado. O homem não passou por cirurgia, pois seu estado de saúde ainda é delicado.

Além do condutor, na garupa da moto, estava, no momento do acidente, Lorrayne Fermow, de 21 anos. A jovem teve lesão no rosto, nos lábios e fratura no fêmur direito. Consciente, a moça não está entubada e passa por avaliação da ortopedia e neurológica. O estado de saúde de Lorrayne é considerado estável.

O acidente

Um motociclista ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (12) após colidir com um veículo Fox no cruzamento das ruas Treze de Maio e Fernando Correia da Costa.

De acordo com o apurado, o Fox trafegava pela Rua Treze de Maio, sentido bairro, quando no cruzamento com a Fernando Correa da Costa ocorreu a colisão. Gravemente ferido, o motociclista precisou ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros após apresentar duas paradas cardiorrespiratórias no local.

Com traumatismo craniano, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. A passageira da moto também foi encaminhado para o hospital, já o motorista do veículo nada sofreu.

Vídeo: