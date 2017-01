Estado convoca 12 candidatos de processo seletivo de técnico de atividades organizacionais para efet

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Educação (SED) divulgou no do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (20) a relação de candidatos selecionados na etapa de entrevista para exercer a função de técnico de nível superior de serviços organizacionais na central de matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE).

Conforme o edital, os 12 candidatos convocados para contratação temporária, deverão comparecer na próxima segunda-feira (23) entre 7h30 e 11h30 na Unidade de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação, Parque dos Poderes, Bloco 5.

Além dos documentos exigidos no ato da inscrição, os candidatos convocados deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG; CPF; Comprovante de escolaridade; Titulo de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; Cadastramento no PIS/PASEP; CTPS; 1 (uma) foto 3×4; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento dos filhos dependentes; Certificado militar, quando couber; Declaração de bens; Declaração de acumulação ou não de cargos públicos; Comprovante de tipagem sanguínea; Atestado médico ocupacional emitido pelo médico do trabalho; Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil.

O edital completo pode ser conferido na página 9 da edição n. 9333 do Diário Oficial do Estado.