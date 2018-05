Estado cria cadastro de pacientes diagnosticados com autismo

O Governo do Estado decretou nesta sexta-feira (11) a criação do cadastro estadual de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro de Autismo). O objetivo dos registros é obter o diagnóstico e registros dos casos que existem em Mato Grosso do Sul, e logo formular políticas públicas aos pacientes.

Conforme a publicação no Diário Oficial, o cadastro será implantado pela administração do poder executivo, mas poderá firmar contrato tanto com o município, entidades carentes ou judiciais.

O registro de melhorar o atendimento na saúde e educação será, principalmente, para os portadores que têm deficiência na comunicação verbal e interação social, além da permanência dos padrões restritivos e repetitivos de comportamento, ou seja, que necessitam de exercícios que ajudem na coordenação motora.

Os responsáveis pelo paciente precisam apresentar laudos médicos de neurologistas, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos e assistente social, para que comprovem a deficiência. A lei entra em vigor a partir da data de publicação.