Servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul terão seus salários do mês de outubro depositados nesta terça-feira (31). É o que assegura ao governador Reinaldo Azambuja. O valor da folha de pagamento é de cerca R$ 465 milhões.

De acordo com informações, o dinheiro deve ser repassado ao banco no fim do expediente desta terça (31) e amanhã estará disponível para saque.