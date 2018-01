Estado e Capital tem mulheres no comando

A partir da próxima segunda-feira (8) a prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado serão comandados por duas mulheres, pelo menos durante alguns dias.

Isso porque o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) entrou oficialmente de férias neste sábado (6) e passou o cargo de chefia do Executivo para a vice-prefeita, Adriane Lopes. Semelhantemente a vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto assume o comando do Estado para que o governador Reinaldo Azambuja entre de férias.

A vice-prefeita ficará a frente da Prefeitura durante 10 dias. Marquinhos entrou de férias ontem e retorna no dia 17 de janeiro. O pedido de afastamento do prefeito foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 21 de dezembro.

Sobre os compromissos na ausência de Marquinhos Trad, Adriana destaca que dará prosseguimento aos trabalhos.

"Desde o inicio estamos caminhando junto com os secretários. Vamos dar prosseguimento aos trabalhos que o prefeito Marquinhos Trad vem realizando na nossa cidade. Não há nada novo, apenas vamos continuar o trabalho que vem sendo feito", disse.

Adriana destacou ainda a importância de como mulher assumir o comando de uma capital. "É uma conquista como mulher, as mulheres tem espaço muito reduzido no cenário político local e nacional e chegamos para mostrar que também podemos dar nossa contribuição”, concluiu.

Na Capital, Nelly Bacha foi a primeira mulher a ocupar cargo de prefeita. Ela ficou interina de 11 de março a 20 de maio de 1983, por ser a presidente da Câmara Municipal, após a exoneração de Heráclito de Figueiredo.

No caso do governador a solicitação foi aprovada pelos deputados estaduais no dia 14 de dezembro de 2017 e Rose Modesto ficará a frente do Governo até o dia 26 de janeiro. No período, Azambuja poderá se ausentar do estado e do país. É a 5ª vez que Rose assume o comando do executivo estadual e por ser pré-candidata a deputada federal, será a última.

Ela não poderá mais assumir a função a partir de abril, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para barrar pré-candidatos a ocuparem cargos públicos nas vésperas da eleição. Já nos primeiros dias de administração, Rose deve visitar municípios que encontram-se em situação de emergência, devido à chuva e aos vendavais.

Rose é a segunda mulher a ser eleita vice-governadora. A primeira foi a ex-prefeita de Três Lagoas Simone Tebet, atualmente senadora.