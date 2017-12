Estado finaliza recuperação da Mato Grosso

O resultado da parceria do Governo do Estado com Prefeitura e União é uma Avenida Mato Grosso com pavimentação totalmente recuperada. As obras de revitalização entraram em sua fase final, as pistas que antes apresentavam buracos, rachaduras e remendos com desníveis em diversos trechos estão recuperadas.

As intervenções incluem a recuperação da via no trecho da rotatória da Avenida Hiroshima, na entrada do Parque dos Poderes, passando pela rotatória da Nelly Martins até a Rua Ceará.

Nesta fase, estão sendo finalizadas as obras nas duas pistas no trecho da Rua Ingazeira até a Ceará. A previsão da prefeitura, executora dos trabalhos, é que eles sejam concluídos ainda nos próximos dias.

Uma das principais avenidas de Campo Grande e responsável pela ligação leste oeste da cidade, a Mato Grosso teve sua revitalização inserida em projeto mais amplo, onde estão previstas intervenções para implantação de drenagem na região do Parque dos Poderes.

Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 14 milhões nas obras que integram a conclusão da etapa D Mata do Jacinto. Do montante, R$ 3,5 milhões são oriundos dos cofres estaduais como contrapartida a recursos federais pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação.

Também está em andamento a obra de instalação de tubulação de drenagem na lateral da via próximo Parque dos Poderes, como preparação para a construção de um piscinão com capacidade para 22 mil litros de água que deverá colocar fim aos alagamentos na região.

Rotatória

A primeira fase de revitalização da Mato Grosso teve início com as adequações na rotatória com a Nelly Martins, conhecida como Via Parque. O encontro das duas avenidas era apontado como o ponto mais crítico no tráfego da Capital.

Ao custo de R$ 1,6 milhão aos cofres estaduais e execução da prefeitura, foram ampliadas as faixas de rolamento e instalados conjuntos de semáforos inteligentes, que resultaram em fluidez do trânsito.

Entregue em agosto deste ano, a obra incluiu o recapeamento da avenida no trecho da Antônio Theodorowich até a Rua Ingazeira. O segundo trecho recuperado foi o da rotatória de acesso do Parque dos Poderes até a Rua Antônio Theodorowich, também já concluído.