Estado Islâmico impõe sua moeda em transações nas áreas sob seu domínio na Síria

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) emitiu recentemente uma decisão na qual impõe sua moeda, o dinar e o dirham, para todas as transações que sejam realizadas nas áreas sob seu controle na Síria, informou nesta segunda-feira (29) o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A informação é da EFE.

Segundo fontes consultadas pelo Observatório no terreno, o EI imporá penas a quem não acatar esta decisão, que podem ir desde uma multa até o fechamento do estabelecimento infrator, ou uma condenação de prisão para os que desrespeitem a norma.

Em novembro de 2014, a Casa de Finanças do Estado Islâmico anunciou que fabricaria moedas em ouro, prata e cobre para "substituir o sistema de câmbio tirânico que foi imposto aos muçulmanos e levou a sua opressão". Em julho do ano passado, o EI cunhou uma nova moeda denominada "dinar de ouro", que começou a circular na província de Deir ez-Zor, uma de suas fortificações na Síria.

O EI domina quase por completo essa província do nordeste sírio e tem uma forte presença na província de Al Raqqa, cuja capital é o principal feudo urbano do grupo na Síria. A organização jihadista declarou em junho de 2014 um "califado islâmico" nos territórios que conquistou no Iraque e na Síria, mas desde então perdeu parte de seus domínios, principalmente no Iraque.