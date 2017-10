As finanças do Governo no Estado começaram a ganhar fôlego e tudo indica que pelo menos metade do pagamento do 13º dos servidores estaduais está garantido.

De acordo com informações obtidas pelo JD1 Notícias, o Estado já tem a metade do valor do 13º equacionado. Algumas medidas de contenção e controle teriam gerado essa possibilidade.

Ainda segundo informações, existe um arrocho de fornecedores que também teria contribuído. O Refis seria outra opção de ampla contribuição, mas o governo ainda não tem previsão do tamanho dele.