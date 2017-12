O prazo para quem deseja aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Mato Grosso do Sul (Refis) foi prorrogado para o dia 29 de dezembro.

A data limite para quitar dívidas com o Estado encerraria amanhã, porém os deputados aprovaram nesta quinta-feira (14), o adiamento.

Contribuintes com débitos de ICMS, IPVA ou ITCD, inscritos ou não em dívida ativa, ganharam novo fôlego com a chance de regularização das dívidas com descontos que chegam até 95% sobre multas e juros.