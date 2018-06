Estado tem a quinta menor taxa de homicídios do Brasil

O Atlas da Violência 2018, aponta que Mato Grosso do Sul possui a quinta menor taxa de homicídios do Brasil, com 25 casos a cada 100 mil habitantes, com base nos dados dos anos de 2006 a 2016. O Atlas foi lançado nesta terça-feira (5), pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA), e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os dados do Atlas destacam também que foram registrados em Mato Grosso do Sul em 2016, um total de 671 homicídios, enquanto em 2006 foram 683 ocorrências resultando em uma queda de 1,8%. A pesquisa também mostra que, o estado, há dois anos contabilizou a terceira menor taxa de homicídios de jovens, de 15 a 29 anos, entre todas as unidades da federação. O indicador aponta que em Mato Grosso do Sul foi de 40,6 por 100 mil habitantes, acima de Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com Antonio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apesar dos números apontarem um pequeno crescimento dos casos de homicídios em 2016 em relação a 2015, aproximadamente 5,8%, mais de 65% das ocorrências foram esclarecidas.

“É importante destacar ainda que os dados do Atlas estão desatualizados, uma vez que já temos as estatísticas fechadas de 2017, que mostram que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é de 21,5. Apesar de fazermos fronteira com dois países e enfrentar diariamente o tráfico de drogas, todos os crimes contra a vida sofreram redução no ano passado, na comparação com 2016. Os roubos seguidos de morte, por exemplo, tiveram queda de 41 para 22 casos. A Sejusp também registrou queda em homicídios dolosos (-9%), feminicídios (-21%), homicídios culposos (-43%), e homicídios culposos no trânsito (-10%)”, explicou.