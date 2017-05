Estadual 2017 termina domingo com a grande final em Corumbá

Com previsão de renda e público recordes, o Estadual terá sua final neste domingo entre as equipes do Corumbaense e Novoperário, a partir das 15h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, coroando uma temporada com a participação de dez clubes, bons espetáculos.

Corumbaense e Novoperário jogam a 76ª partida do Estadual 2017, decidindo um título inédito nesta temporada. Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, disputado semana passada, no Morenão, o alvinegro de Corumbá joga com a vantagem de um novo empate para ficar com o caneco. Expectativa de um grande espetáculo.

Fundado em 1º de janeiro de 1914 – um dos clubes mais antigos do Brasil -, o Corumbaense conquistou sem último título no futebol profissional em 1984. Ao chegar à final, o time beira do Rio Paraguai garante vagas na Copa do Brasil e Série D, e o prefeito da cidade, Ruiter Cunha de Oliveira, anunciou investimentos no estádio local para ampliar sua capacidade, hoje de cinco mil pessoas.