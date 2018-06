Estão abertas as inscrições para o desfile cívico, em Campo Grande

As inscrições para o desfile cívico que será realizado no dia 26 de agosto, durante o aniversário de Campo Grande já estão abertas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20), pela Secretária de Cultura e Turismo (Sectur), da capital. O evento vai celebrar os 119 anos da cidade.

As fichas com inscrições devem ser enviadas até o dia 17 de agosto para o email; [email protected] ou entregues na sede da Sectur, localizado no bairro Carandá Bosque da cidade, das 7h30 às 17h30. O formulário está disponível para download na página da secretaria na internet.

Podem participar do tradicional desfile cívico as escolas municipais, estaduais, associações de moradores, instituições religiosas, entidades civis, militares e filantrópicas, grupos de escoteiros e culturais, cidades do interior do Estado, federações esportistas, empresas, clubes de motociclistas de automóveis e demais segmentos.

O evento alusivo aos 119 anos de Campo Grande ocorrerá na Avenida Fernando Corrêa da Costa entre a Rua 14 de Julho e a Rua Rui Barbosa, a partir das 8 horas do dia 26 de agosto de 2018.

Serviço: Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9223491.