Estátua de Manoel de Barros será inaugurada nesta terça

No dia que Manoel de Barros completaria 101 anos, a estátua em sua homenagem será inaugurada nesta terça-feira (19) na Avenida Afonso Pena com Rua Rui Barbosa.

A obra do artista plástico, Ique WoitschachMedindo, tem 1,38 metro de altura (incluindo o pedestal de fixação da base de concreto) por 1,60 metro de largura, a escultura em tamanho real apresenta algumas características marcantes, rica em detalhes, desde o sorriso cativante do poeta aos seus trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais dialogava e se inspirava entre imagens, lembranças e metáforas.

A solenidade está marcada para às 8 horas e é aberta à população com a presença de autoridades.