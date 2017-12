Este ano a Santa Casa realizou 35 captações de órgãos

Na manhã desta quarta-feira (27), a Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa de Campo Grande, realizou mais uma captação de órgãos no hospital. Na oportunidade foram captados coração, fígado, rins e as córneas de um paciente de 18 anos que evoluiu para morte encefálica após sofrer traumatismo craniano. Durante o ano de 2017 já foram registradas 35 doações de órgãos e captados quatro corações, quatro pulmões, 19 fígados e 56 rins.

O coração foi encaminhado para Brasília, o fígado e um dos rins foram para São Paulo. O outro rim permaneceu na Santa Casa para ser transplantado nas próximas horas e as córneas do paciente permaneceram no Banco de Olhos do hospital. Para a otimização do tempo após a captação dos órgãos, a Santa Casa contou com a ajuda de batedores do Corpo de Bombeiros e uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira).

Até novembro, a equipe da OPO realizou 75 entrevistas com familiares dos potenciais doadores, destes, 30 autorizaram a doação dos órgãos sendo que haviam registrados 105 potenciais doadores. Se comparados com o mesmo período do ano passado, a quantidade de potenciais doares eram maior, porém, os números de familiares que autorizaram a doação foi de apenas 25. “O aumento no consentimento das famílias é de grande importância para que o sistema de transplantes beneficie mais pessoas”, comenta a coordenadora da OPO, enfermeira Ana Paula Silva das Neves.

O processo de doação acontece a partir da confirmação de morte encefálica, com vítimas de TCE constatada por meio de exames protocolares. Com isso, a equipe começa a fazer o acolhimento dos familiares com a abordagem de consulta sobre doação. Sendo de interesse dos familiares a doação dos órgãos, o próximo passo é a busca de possíveis receptores nas listas estadual e nacional. Não existindo condições de transplante no Estado, a busca é realizada no Sistema Nacional de Transplantes, e esta, é feita pela CET (Central Estadual de Transplante).