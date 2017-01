Estoque é baixo e prefeito quer esforço concentrado para garantir merenda na volta às aulas

Com o início das aulas previsto para o dia 6 de fevereiro, a prioridade da atual gestão é garantir que os mais de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Reme recebam a merenda desde o primeiro dia de aula. Em visita à Superintendência de Abastecimento Alimentar – Suali, setor responsável pelo fornecimento dos alimentos para as 94 escolas e 99 Centros de Educação Infantil – Ceinfs, o prefeito Marquinhos Trad encontrou o galpão praticamente vazio, com um estoque bem abaixo do necessário para atender as unidades neste primeiro mês de aula.

De imediato, o chefe do Executivo Municipal determinou que fosse feito um levantamento da quantidade de cada gênero alimentício necessário, para que seja feita a aquisição ainda neste mês de janeiro. “Vou trazer o Ministério Público e o Tribunal de Contas até a Suali para que eles vejam a dimensão e urgência do problema e, assim, possam me orientar sobre a melhor medida para a aquisição da merenda, que poderá ser feita por licitação ou compra emergencial autorizada”, explicou o prefeito.

Na Suali, o prefeito, que estava acompanhado do superintendente da unidade, Adautro Albineli, verificou que a frota de veículos que deveria ser usada para a entrega dos alimentos nas escolas e Ceinfs está parada e sucateada. “Esses quatro veículos parados aqui no pátio estão sem condição de uso. Isso é lamentável. Recebemos denúncia de que as diretoras das unidades é quem tinham que vir buscar a merenda, caso contrário ficavam sem. Neste primeiro momento faremos um esforço concentrado, utilizando se necessário veículos de outras secretarias para entregar tudo no prazo”, assegurou Marquinhos Trad.

O chefe do Executivo Municipal também lamentou a situação que classificou como “descaso” para com os alunos da Reme, e disse que está empenhado em adotar as medidas necessárias e efetivas para que esse tipo de problema, como a falta de alimentos e planejamento não voltem a acontecer. “Estamos falando de comida que alimenta grande parte das crianças da nossa cidade. A gente sabe que tem criança que tem na merenda a garantia de sua única refeição no dia. Isso é coisa séria, e encontrar uma situação como esta, causa indignação”, ressaltou.

Desperdício

Outra questão que chamou atenção do prefeito foi a quantidade de alimentos devolvidos pelas escolas e Ceinfs e que estão com o prazo de validade perto do vencimento. “Todo o processo que envolve a merenda escolar precisa ser organizado, com um planejamento muito bem feito para que não haja sobra e desperdício. Vamos contratar mais nutricionistas e técnicos capacitados para uma avaliação precisa sobre a quantidade necessária, além de criar cardápios de forma que todos os alimentos sejam aproveitados”, ponderou Marquinhos.

O prefeito também disse que a qualidade dos alimentos será prioridade na compra a partir de agora, referindo-se ao estoque de arroz que foi encontrado no início desta semana armazenado no galpão da Suali, cerca de 9 toneladas, dentro da validade, e que precisou ser substituído devido a infestação por carunchos. Além disso, a nova gestão municipal encontrou alimentos da merenda com o prazo de validade vencido.

Visita UPA do Leblon

O prefeito aproveitou sua agenda para ir até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Leblon e verificar as condições da unidade. Em uma visita surpresa nesta tarde, Marquinhos Trad pôde averiguar que, apesar de inaugurado há menos de um ano, o prédio já apresenta inúmeros problemas em sua estrutura física. Falta de materiais, medicamentos e manutenção e reparo nos equipamentos também foram constatados nesta UPA.

Marquinhos Trad anunciou que fará compra semestral de medicamento para evitar a falta nos postos de saúde. Esta é uma das principais reclamações recebida da população, sempre que percorre as unidades de saúde da Capital.

“Olhar nos olhos das pessoas e não apenas ouvir, mas sentir o que aquela pessoa está passando. Tem que conversar e estar presente para saber o que está acontecendo. Por isso, estamos fazendo visitas surpresas nessas unidades, pedindo um atendimento mais célere, presença dos médicos e, sobretudo, medicamento”, declarou o chefe do Executivo, que vai continuar fazendo essas verificações in loco em todas as unidades do Poder Público Municipal de Campo Grande.