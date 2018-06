Com apresentações artísticas e praça de alimentação, a população de Campo Grande poderá se reunir para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2018, a partir do próximo domingo (17), na Praça do Rádio.

A “Praça da Copa”, como será chamada nos dias de jogos, estreia com o primeiro jogo da Seleção Brasileira. O local vai funcionar todos os dias de jogos da seleção.

Estrutura

A "Praça da Copa" terá toda a comodidade e estrutura para receber as famílias. Haverá um telão de LED de 8 x 4 metros, tenda com proteção contra o sol e chuva, para abrigar até 300 pessoas sentadas, e 12 banheiros químicos – sendo cinco masculinos, cinco femininos e dois para pessoas com deficiência.

Atrações

Para a animar a festa haverá atrações artísticas como escola de samba e grupos de pagode. Haverá ainda uma praça de alimentação com vários produtos.

Os jogos na "Praça da Copa" serão transmitidos pelo link da Sport TV ou Canal Fox. O sinal ainda será definido pela operadora Claro, que é parceira do evento.