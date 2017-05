Estudante da Capital é encontrada em rodoviária do Paraná

A estudante de psicologia, Daiany Oliveira, que desapareceu na manhã da última segunda-feira (15) foi encontrada no início desta quarta-feira (17) na rodoviária de Cascavel, no estado do Paraná. De acordo com informações do pai da jovem, João Rodrigues de Oliveira, Daiany foi reconhecida por policiais da cidade.

Em conversa com o JD1 Notícias, João destacou que segundo os policiais a jovem estaria com os pés inchados e desorientada. Ela teria pegado um ônibus na rodoviária da Capital até o município de Dourados e de lá embarcado para Cascavel. Daiany não carregava malas, mas estaria usando roupas diferentes da que usava da última vez que foi vista.

O pai da jovem contou que de carro a esposa, mãe de Daiany, e três policiais de deslocam neste momento para o município paranaense para buscar a jovem. Ela aguarda na delegacia da cidade.