Estudante de 16 anos leva cocaína à escola e é apreendido pela GM

Estudante, de 16 anos, foi apreendido pela GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande), da base do Prosa, com 20 papelotes de cocaína em frente a escola municipal Vanderlei Rosa, localizada no bairro Parque Novos Estados – região norte da Capital. A diretora da escola flagrou o menor com a droga e chamou a guarda.

De acordo com a assessoria da Guarda Municipal, o adolescente é estudante da escola Vanderlei Rosa. A diretora do colégio viu o jovem com a cocaína e chamou os agentes para atenderem a ocorrência.

Quando os guardas chegaram o menino já estava na sala da diretoria. O adolescente foi encaminhado a DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) e a droga foi entregue na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).