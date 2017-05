O estudante do Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Fernando Borges, conquistou duas premiações na Intel ISEF (Feira Internacional de Ciências e Engenharia), a maior feira científica voltada ao ensino médio do mundo. O evento foi realizado entre os dias 14 e 19 de maio, em Los Angeles (EUA).

Luiz Fernando obteve duas segundas colocações, na categoria Engenharia Biomédica, com o projeto “Hermes Braindeck: uma interface cérebro-computador para comunicação com pacientes inicialmente classificados como comatosos ou vegetativos”.

Esta é a terceira participação do estudante na Intel ISEF. Em 2016, Luiz Fernando conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia Biomédica.

“Minha intenção é desenvolver projetos que tenham aplicabilidade não apenas regional, mas alcance global, e acredito ser esse um dos fatores que contribuem para minhas classificações nas feiras científicas internacionais”, destacou o estudante.

Para desenvolver o “Hermes Braindeck”, Luiz Fernando contou com o apoio de uma parceria privada. Mas, ao lembrar de sua trajetória na iniciação científica, o estudante ressalta a importância do IFMS.

O pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMS, Marco Naka, lembra que as premiações de Luiz Fernando são resultados do esforço do estudante aliado ao apoio institucional.“Ele é um modelo inspirador para os nossos estudantes que querem trilhar o mesmo caminho, sendo que as pesquisas desenvolvidas no Instituto Federal podem ser apoiadas por meio de bolsas de iniciação científica”, destacou.

Naka também destaca a importância das parcerias. “As premiações de nossos estudantes são reflexo de um trabalho de parceria com a UFMS que tem dado frutos ao longo dos anos, uma vez que a instituição é responsável por coordenar as delegações que representam o Estado tanto na Intel ISEF como em outros eventos, como a Febrace”, afirmou.

Após a premiação, Luiz Fernando se prepara para mais uma experiência internacional. Em julho, o estudante embarca para Israel. O jovem foi selecionado para receber uma bolsa de estudos no Instituto Weizmann de Ciência.