Estudante de medicina é presa transpotando ossadas do Paraguai para

A Polícia de Homicídios do Paraguai vai investigar o caso

A estudante de medicina Pâmela Maria de Oliveira Souza, de 19 anos, foi presa na última quarta-feira (18) transportando uma ossada humana, em Coronel Sapucaia, cidade a 380 km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a estudante “recolheu” os ossos em Pedro Juan Cabello, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, onde cursa medicina. A ossada seria usada para estudo.

O saco com os ossos humanos foi encontrado dentro do veículo VW Gol durante patrulhamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar. A estudante assumiu a posse do material e informou a polícia que estava levando os osso para envernizá-los na chácara da família.

Investigação

De acordo com o site Porã News, a Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai solicitou uma investigação sobre o caso. A universidade será identificada e responsabilizada. De acordo com informações, a violação de túmulos é frequente em Pedro Juan Caballero.