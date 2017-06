Estudante de medicina é preso com drogas e dinheiro falso

A prisão do Universitário aconteceu no último domingo durante uma operação do DOF

O estudante de medicina, Jackson Luiz Caye, de 37 anos é preso com armas, munição, anabolizantes, dinheiro falso e 60 kg de maconha. A prisão do Universitário aconteceu no último domingo (4) durante uma operação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Ponta Porã – a 324 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, Luiz estuda medicina na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. No momento da prisão o traficante estava dirigindo um carro com placas de Mato Grosso. No veículo os agentes do DOF encontraram 400 munições de diversos calibres, 60 quilos de maconha, duas armas de fogo calibre 38 e oito frascos de anabolizantes de uso proibido no Brasil.

Com Jackson, os policiais encontraram ainda uma quantia de R$ 700 em notas de 50 falsas. O homem disse que pegou o carro em Pedro Juan e seguiria para Campo Grande. Caye foi encaminhado com a droga, as armas e a munição à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) para os procedimentos legais.