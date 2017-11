Estudante de medicina paga mais de R$ 50 mil de fiança em dinheiro

A finça foi paga no domingo e o alvará de soltura já foi expedido

Neste domingo (5) João Pedro da Silva Miranda Jorge, o estudante de medicina que matou a advogada, Carolina Albuquerque Machado, pagou em espécie a fiança de R$ 50.598. E teve o seu alvará de soltura expedido nesta segunda-feira (6).

A prisão preventiva do rapaz foi revogada mediante o pagamento da fiança, no entanto foram impostas medidas cautelares para garantir o prosseguimento do processo. João Pedro deverá comparecer mensalmente na justiça, para informar e justificar suas atividades. O comparecimento deverá se iniciar até cinco dias após a libertação.

O jovem ficou proibido de ausentar-se da Capital, sem prévia autorização judicial, devendo entregar seu passaporte, em cartório, no prazo de 48 horas, após a sua libertação. Deve ficar em recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Além disso ainda deverá usar uma tornozeleira eletrônica, para a fiscalização do cumprimento das medidas de proibição de ausentar da comarca e recolhimento domiciliar.

Foi suspensa a CNH e, portanto o rapaz não poderá dirigir, a suspensão tem um prazo inicial de seis meses, mas pode ser estendida até o julgamento da ação penal.

João Pedro deve ser solto no dia de hoje com a advertência de que, em caso de não cumpra as medidas impostas pela justiça, poderá haver agravamento das mesmas e ser decretada a prisão preventiva