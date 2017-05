Estudante desaparecida teria mandado mensagem dizendo que está bem

A estudante de psicologia, Daiany Oliveira, que desapareceu na manha de segunda-feira (15), teria mandado uma mensagem no celular da mãe dizendo que está bem. "Mãe, fica tranquila, estou bem", escreveu.

O pai da jovem, João Rodrigues de Oliveira, disse ao portal JD1 Notícias que a mensagem que foi enviada ontem (16) às 23h15, pode não ser de sua filha. "Eu não crio muita esperança, pois pode se tratar de algum tipo de brincadeira, se ela tivesse ligado seria uma prova mais concreta de ser ela." Afirmou.

João Rodrigues, que é sargento da Polícia Militar, disse que a polícia fará o rastreamento do celular da jovem para tentar saber de onde mandaram a mensagem.

Ele ainda disse que no dia do seu desaparecimento foi a primeira vez que ela foi de ônibus para a faculdade. "Ela ia de carro, tinha habilitação, mas como começou a trabalhar recentemente, começou a ir de ônibus".

O pai da jovem está no local onde ela foi vista a última vez, no ponto de ônibus do lago do amor, segundo informações de uma menina, teria visto ela subir no mesmo ônibus que ela e descido na frente da UFMS.

O trajeto não é o que ela faria para ir até a faculdade, já que a jovem mora no bairro Itamarati e estuda em uma faculdade localizada próxima ao Shopping Campo Grande.

A família pede que se alguém souber alguma informação, entre em contato pelo fone: (67) 992376106 ou (67) 996514861.