Estudante é atropelada e motorista foge do acidente

Uma estudante de 17 anos foi atropelada na manhã desta quarta-feira (30), durante o trajeto para escola, na rua XV de Agosto com a rua Antônio João, no Bairro Alto, em Aquidauana. A motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Conforme o site O Pantaneiro, por volta das 7h, a adolescente seguia o trajeto de bicicleta, quando foi atingida por um veículo conduzido por uma mulher. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que apresentava escoriações na cabeça e no braço e conduzi-la ao hospital da cidade. A condutora fugiu do local do acidente. O caso está sendo investigado.