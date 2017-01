Uma estudante de enfermagem, 18 anos foi dopada e sequestrada na noite do último dia 26, próximo a uma faculdade em Corumbá. Em depoimento na delegacia nesta sexta-feira (28), a jovem disse que foi levada por estrangeiros e conseguiu pular do carro em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), onde se encontra e aguarda o translado para retornar ao país.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a jovem relata que foi abordada por estrangeiros em frente à instituição onde estuda, na rua Dom Aquino, por volta das 18h, e que chegou desacordada até Santa Cruz de la Sierra (BOL), onde foi agredida pela dupla. Ela afirmou para os familiares que foi encontrada pela Polícia Boliviana na madrugada desta sexta-feira (27).

Segundo os familiares, a polícia local deve colher depoimentos da estudante na manhã de segunda-feira (30), no município localizado a 600 km da fronteira com Corumbá. A jovem está na casa do consulado da cidade, e que deve contar com a companhia da irmã e o marido, que está a caminho da Bolívia neste final de semana.

Segundo a reportagem, a jovem deve aguardar o fim dos depoimentos e seguir algumas burocracias para retornar ao Brasil, já que este caso envolveu a Polícia Federal, Polícia Federal Boliviana e a Interpol.