Estudante é preso após ser impedido de fazer prova e quebrar objetos

Um estudante de medicina foi preso nesta terça-feira (3), pela Policia Nacional do Paraguai, após exigir realizar uma prova, da qual foi impedido, por estar com as mensalidades do curso em atraso. O caso ocorreu na região de fronteira entre Pedro Juan Caballero com Ponta Porã.

O brasileiro Jeverson Ramos Chaves, 34 anos, teria chegado a universidade muito irritado, exigindo realizar a prova. Os diretores da UNINTER negaram seu pedido, já que supostamente o universitário não teria realizado os pagamentos das mensalidades.

O acadêmico começou a quebrar vários objetos da universidade e os diretores decidiram acionar a Policia Nacional do Paraguai. Quando os policiais chegaram, o homem resistiu a prisão, acabou preso e encaminhado a comissária de polícia. A situação foi comunicada ao Ministério Publico.

Segundo informações do site Porã News, o estudante teria passado por outras situações parecidas, inclusive ameaçando os professores do curso de medicina e tentado agredir a secretária da instituição.