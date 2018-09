Na noite de terça-feira (4), uma estudante passou mal em uma sala de aula da escola Luiz Carlos Sampaio, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. A menina foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, onde acabou morrendo.

De acordo com informações do Nova News, a estudante Bianca Calixto, 17 anos, teria saído da sala de aula para pegar, possivelmente, um caderno, momento em que caiu no corredor da unidade e não se levantou mais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a Bianca já com pulsação fraca e sem respirar.

A estudante foi encaminhada para o Hospital da Cassems de Nova Andradina, cerca de 35 minutos da escola. No trajeto, Bianca teria tido uma parada cardíaca.

Já no hospital, os procedimentos de reanimação continuaram até que a jovem respondeu, mas, instantes depois, ela teve uma nova parada e morreu. As causas da morte deverão ser apuradas.

Ainda de acordo com o Nova News, o velório da estudante está acontecendo na capela do próprio distrito e seu sepultamento está programado para às 16h30 desta quarta-feira (5), no Cemitério Municipal de Nova Andradina.

Devido ao luto, o desfile cívico de Sete de Setembro, que aconteceria nesta quarta-feira, em Nova Casa Verde, foi cancelado.