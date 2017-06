Estudantes acompanham treinos da Copa Truck e ganham agasalhos

Nem o frio desanimou os alunos de escolas municipais Ione Catarina e Rachid Saldanha Derzi, que visitaram nesta sexta-feira (9) o Autódromo Internacional de Campo Grande pela primeira vez. Ao todo, 128 jovens da 4ª e 5ª série tiveram a oportunidade de assistir aos treinos da Copa Truck, que acontece neste domingo na Capital.

Para a diretora-adjunta da escola Ione Catarina Luciana Aparecida Galane Rocha as ações extra curriculares são formas de educação não formal. “Esse tipo de atividade é riquíssima para as crianças, sair um pouco da sala de aula e vivenciar outras oportunidades a sua volta, como vir ao autódromo ou ir ao cinema”, observou a diretora.

Na ocasião as crianças receberam roupas de frio do tipo ponchos da primeira-dama Tatiana Trad e do prefeito Marquinhos Trad. Os casacos foram doados ao Fundo de Apoio à Comunidade. “Conforme as doações recebidas junto ao FAC estamos fazendo as distribuições dos agasalhos. Entregamos hoje 128 e nesta tarde entregaremos a alguns Ceinfs na Capital, de acordo com o levantamento da Semed.

Sorte em dobro para os jovens que acompanhavam os treinos no Autódromo, como a aluna Thainá de Souza Peixoto, 12 anos. “Foi uma tarde maravilhosa. Conhecer o Autódromo, os caminhões, a piloto Débora, e ganhar este casaco foi muito bom porque venta muito aqui e eu e minhas colegas estávamos com frio”, elogiou a estudante.

Já para aluno Reginaldo Gimenes Maris filho, 12 anos, o que mais chamou a atenção foram os pilotos. “Os pilotos são fantásticos, as roupas, o estilo, até porque eu já conhecia a Débora de televisão e é muito interessante vê-los assim tão perto”.

Para a secretária de Educação Ilza Mateus, o contato desde a infância com o universo esportivo é importante para incentivar o espírito de liderança. “O esporte desenvolve a capacidade de superação, a socialização e a iniciativa própria. Isso é fundamental na formação dos nossos alunos, que aprendem a estabelecer metas e objetivos desde cedo”, ressaltou.