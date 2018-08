Na manhã desta quinta-feira (30) estudantes do campus de Nova Andradina do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) bloquearam a rodovia MS-473, em protesto para que a via seja pavimentada.

A rodovia dá acesso à unidade de ensino e que liga a cidade aos bairros rurais Laranjal, São Bento e Papagaio. Os estudantes pedem que a estrada se pavimentada uma vez que já foi palco de graves acidentes e está em péssimas condições de trafegabilidade, com poeira e areia nos períodos de estiagem, lama e atoleiros nas épocas de chuva.

De acordo com o site Nova News, o bloqueio ocorre logo na saída da cidade, nas proximidades do cemitério municipal. OS alunos usaram galhos de árvores para fechar a rodovia. E com uso de faixas e cartazes, eles exigem que o Governo do Estado promova a pavimentação do trecho de aproximadamente 23 quilômetros até o IFMS.

Um dos estudantes disse que desta vez o protesto será maior. “À noite vamos para casa, mas no dia seguinte estaremos aqui novamente. Também pretendemos levar nossa reivindicação ao Poder Executivo Municipal, ao Governo do Estado e ao Ministério Público. Não podemos mais aceitar ter que usar uma rodovia nesta situação”, afirmou o estudante.