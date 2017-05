Estudantes participam de palestra na Funtrab

Ação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), o programa Funtrab na Escola, realizada na noite dessa quinta-feira (4.5) foi mais uma demonstração de que iniciativas desse nível são produtivas, levando-se em conta o interesse demonstrado por aproximadamente 200 estudantes do ensino médio ao obterem conhecimento dos benefícios que a Fundação pode levar à comunidade.

A explanação feita pelo diretor presidente da Funtrab, Wilton Acosta, foi considerada de importância ímpar pelo diretor da Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos Pereira, William Cavalari Barbosa. Ele entende que se trata de uma forma de despertar os jovens para o mercado de trabalho podendo representar uma evolução na maneira de pensar dos estudantes.

Além de estudantes de nível médio, participaram também alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ministrada na unidade de ensino – e tiveram oportunidade de receber esclarecimentos sobre dúvidas no encaminhamento ao mercado de trabalho. Um dos questionamentos foi a respeito da possibilidade da Funtrab oferecer cursos para pessoas com idade mais avançada, ao que foi esclarecido que se encontra à disposição, entre outros, o curso de Informática Básica, cujas inscrições poderão ser realizadas neste sábado (6.5).

O que mais chamou a atenção dos estudantes foram os requisitos necessários para encaminhamento ao emprego e a demonstração da necessidade de preparação para não perder as oportunidades que forem oferecidas. “Normalmente, vagas existem. Entretanto, o mercado está cada vez mais exigente e se o candidato não estiver preparado, fatalmente perderá a oportunidade”, comenta o diretor presidente da Funtrab. O programa Funtrab na Escola, ora iniciado, será permanente, de acordo com agenda a ser fixada pela Fundação.