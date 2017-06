Estuprador é preso em flagrante

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (23), em Aquidauana, acusado de estuprar duas crianças.

O crime ocorreu na própria residência do acusado e a Polícia Civil de Aquidauana realizou uma intensa investigação antes de prender o acusado. As crianças eram visinhas do estuprador. Segundo a polícia, ele foi encontrado junto a meninas, de apenas 6 e 9 anos.

Dentro da residência foram encontradas diversas imagens de crianças e muitos doces que provavelmente eram usados para atrair as vítimas.

Segundo o site O Pantaneiro, o estuprador é muito conhecido nos campos de futebol da região e já trabalhou na prefeitura da cidade. O nome dele não pode ser divulgado para preservar a imagem das crianças.

A polícia encaminhou o acusado para a delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.